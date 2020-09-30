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30.09.2020 - 07:00 |

‘İstikşafi görüşmeler başlamalı’

Bir anlamda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e destek amacıyla bu ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara ile Atina arasındaki istikşafi görüşmelerin bir an önce başlaması gerektiğini söyledi.

‘İstikşafi görüşmeler başlamalı’

 

Yunanistan ziyaretinin Girit ayağında Başbakan Miçotakis tarafından ağırlanan ve NATO üssüne giderek, burada bir Yunan gemisine de çıkan Pompeo, Türkiye ile Yunanistan’ın, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ihtilafla ilgili görüşmeleri en kısa zamanda başlatması gerektiğini belirtti, sorunu, somut sonuçlarla çözüme kavuşturma çağrısı yaptı.

‘Sıra diplomaside’

ABD Dışişleri Bakanı, Girit’te Türkiye ile Yunanistan’a “Bu meselelerle ilgili görüşmelere mümkün olduğu kadar çabuk yeniden başlamaya teşvik ediyoruz. Görüşmelerin ciddi şekilde devam edebilmesini umuyoruz” dedi. Pompeo, iki tarafın istikşafi görüşmeleri yeniden başlatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını da vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de, “Türkiye ile istikşafi görüşmelerin yakında başlamasını umuyoruz. Şimdi sıra diplomaside” diye konuştu. Pompeo ile birlikte Girit Adası’ne giden Miçotakis, ABD’li bakan ile Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Doğu Akdeniz’in uluslararası istikrar için kilit önemde olduğunu kaydeden Miçotakis, “İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi eski düşmanlar dost olurken, Akdeniz’de düşmanlık dalgaları yükselemez. (Türkiye ile) İstikşafi görüşmelerin yakında başlamasını umuyoruz. Şimdi sıra diplomaside” ifadesini kullandı.

Miçotakis, NATO üyesi iki ülke arasındaki “gerginliğin kimsenin çıkarına olmadığı” konusunda Pompeo ile hemfikir olduklarına dikkati çekerek, anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukukun belirleyici olması gerektiğini dile getirdi. Atina ve Washington arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde Yunanistan’a ait 84 F-16 uçağının modernizasyonunu görüştüklerini aktaran Miçotakis, Yunan tersanelerinde iki ülkenin denizcilik alanında ortak yatırımlarının da gündemde olduğunu vurguladı.

Papa görüşmeyi reddetti iddiası!

Katolik Kilisesi lideri Papa Françesko’nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmeyi reddettiği iddia edildi. “The Independent” gazetesinde yer alan habere göre, bazı kaynaklar, Papa’nın yaklaşan ABD Başkanlık seçiminin yanı sıra Başkan Donald Trump’ın Vatikan ve Çin ilişkisine verdiği tepki nedeniyle bu kararı verdiğini öne sürdü. Vatikan ile Çin arasında 2 yıl önce yapılan anlaşma, Vatikan’a Çin’deki piskoposların atanmasında söz hakkı sunuyor. Trump yönetimi, Çin ile ilişkilerin gergin olduğu dönemde, Vatikan’ın Pekin yönetimiyle anlaşmayı sürdürmemesi gerektiğini savunuyor.

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
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