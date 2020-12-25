‘İstismara karşı sesimiz çıkmalı’

ABD’de aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu onlarca kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein’ın 90’lı yıllarda asistanı olan Zelda Perkins, kendisine imzalatılan “gizlilik anlaşması”nın bu tip suçları örtbas etmesi nedeniyle başlattığı mücadele hakkında konuştu. Weinstein’in çalışanlarına imzalattığı gizlilik anlaşması nedeniyle maruz kaldığı cinsel tacizi ve tanık olduğu tecavüz olaylarını yıllarca gizlemek zorunda kalan Perkins, 2017’de anlaşmaya rağmen olayları anlatmış ve ifşa zincirindeki ilk kadınlardan biri olmuştu.



‘Hep olacak’



Perkins, gizlilik sözleşmesinin olduğu bir iş yerinde, cinsel tacizin örtbas edildiğini belirtti. İstismara karşı tek çözümün sessiz kalmamak olduğunu ifade eden Perkins, “Her zaman Harvey’ler olacak ama kanun sizi korumazsa, o zaman mahvoluruz. Harvey üzerinde gücüm yoktu ama yapabileceğim şey, onun gibi erkekleri mümkün kılan sistemi değiştirmeye çalışmak” diye konuştu. Perkins, Weinstein’ın suçlarını açıklayan ilk kadınlardan biri olduğunda gizlilik sözleşmesinin şartlarının sıkıntı yaratacağını düşünse de cesur davrandı. Zelda Perkins bu konuyla ilgili, “En kötüsü sözleşmeyi ihlalden hapse atılırım diye düşündüm” dedi. Olayla ilgili ilk kez ses çıkararak Weinstein’ın mağdurlarına cesaret veren Perkins, gizlilik sözleşmesinin kaldırılması konusundaki çalışmalarla ses getirdi. Öyle ki İngiltere’de şirketlerin gizlilik sözleşmelerini kullanmalarını kısıtlayan mevzuatın geçen yıl açıklanmasını sağladı. l DIŞ HABERLER SERVİSİ