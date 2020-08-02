İstismarda şantaj iddiası

Epstein’in suç ortağı olduğu bildirilen eski sevgilisi Ghislaine Maxwell (58) de ABD’de tutuklu.



‘Yaptıklarını bana anlat’

Epstein’in kendisine getirdiği 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan İngiliz Prens Andrew (60) ise iddiayı reddediyor. Ama yeni ortaya çıkan bir mahkeme evrakına göre, Epstein 18 yaşından küçük kızı Prens Andrew ile ilişkiye zorlayarak şantaj için prens hakkında belge toplamaya çalıştı. Evraka göre, Epstein küçük kıza “Prens ne isterse yap ve sonra yaptıklarını bana anlat” dedi. Epstein’in kız çocuklarını nüfuz sahibi kişilerle ilişkiye zorlayarak şantaj için koz elde ettiği belirtildi.