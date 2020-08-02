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02.08.2020 - 07:00 |

İstismarda şantaj iddiası

ABD’de milyarder finansçı Jeffrey Epstein (66) geçen yıl çocuk istismarı ve taciz suçlamalarıyla tutuklu bulunduğu hapishanede intihar etmişti.

İstismarda şantaj iddiası

Epstein’in suç ortağı olduğu bildirilen eski sevgilisi Ghislaine Maxwell (58) de ABD’de tutuklu.

‘Yaptıklarını bana anlat’

Epstein’in kendisine getirdiği 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan İngiliz Prens Andrew (60) ise iddiayı reddediyor. Ama yeni ortaya çıkan bir mahkeme evrakına göre, Epstein 18 yaşından küçük kızı Prens Andrew ile ilişkiye zorlayarak şantaj için prens hakkında belge toplamaya çalıştı. Evraka göre, Epstein küçük kıza “Prens ne isterse yap ve sonra yaptıklarını bana anlat” dedi. Epstein’in kız çocuklarını nüfuz sahibi kişilerle ilişkiye zorlayarak şantaj için koz elde ettiği belirtildi.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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