İsveç bir Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Linde, Twitter mesajında da bir Rus diplomatın İsveç'i terk etmesini istedikleri konusunda Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'ni bilgilendirdiklerini belirtti. Linde "Bu, sadece görevini ifa etmekte olan İsveçli bir diplomatın sınır dışı edilmesi yönündeki kabul edilemez karara açık bir yanıttır." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 5 Şubat'ta Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan gösterilere katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.