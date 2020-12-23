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23.12.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

İsveç Danimarka’ya sınırını kapattı

Danimarka’da 10 kişide mutasyon geçirmiş Kovid-19 virüsüne rastlanmasının ardından, komşu ülke İsveç, bu ülkeyle sınırını kapattığını duyurdu.

İsveç Danimarka’ya sınırını kapattı
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg, Danimarka’da tüm AVM‘lerin kapanmasının ardından, Danimarkalıların alışveriş için sınır kenti Malmö’ye akın edebilecekleri ihtimaline karşı bu kararın alındığını bildirdi. Damberg, yalnızca İsveç vatandaşlarının sınırdan geçebileceğini belirtti.

Bu arada Danimarka Süper Ligi’nin ilk yarı tatiline girmesi sonrasında başkent Kopenhag’daki ünlü Parken Stadı, dün sabahtan itibaren koronavirüs testleri için halka açıldı. Noel ve yılbaşını aile bireyleriyle kutlamak isteyen Danimarkalılar, test olmak için caddelerde uzun kuyruklar oluştururken, Parken Stadı’nın hizmete açılmasıyla kuyrukların azalacağı tahmin ediliyor.

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