30.08.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
İsveç savaş alanına döndü
Danimarkalı aşırı sağ eğilimli ırkçı parti ‘Sıkı Yön’ lideri Rasmus Paludan’ın önceki gün İsveç’in üçüncü büyük kenti Malmö’de Kuran yakma eylemine izin verilmeyerek sınırdan iki yıl ülkeye girememe cezasıyla geri çevrilmesinin ardından kent akşam saatlerinde savaş alanına döndü.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
‘Sıkı Yön’ partili bazı Danimarkalı ve İsveçli sempatizanların, Malmö’nün göçmenlerin yoğunlukta yaşadığı Rosengaard semtinde bulunan bir sanayi bölgesinde Kuran yakıp sosyal medyada yayınlamaları üzerine, 300 genç kenti adeta savaş alanına çevirirken polislere de saldırdı.
Olaylar sonrası onlarca kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, yaralı polislerin olduğu bildirildi. Malmö Polis şefi Stefan Sinteus, halkın olaylara tepkisini anladığını belirterek, kızgınlığın polis ile resmi makamlara yönlenmesinin talihsizlik olduğunu söyledi.
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.