İsveç savaş alanına döndü

‘Sıkı Yön’ partili bazı Danimarkalı ve İsveçli sempatizanların, Malmö’nün göçmenlerin yoğunlukta yaşadığı Rosengaard semtinde bulunan bir sanayi bölgesinde Kuran yakıp sosyal medyada yayınlamaları üzerine, 300 genç kenti adeta savaş alanına çevirirken polislere de saldırdı.

Olaylar sonrası onlarca kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, yaralı polislerin olduğu bildirildi. Malmö Polis şefi Stefan Sinteus, halkın olaylara tepkisini anladığını belirterek, kızgınlığın polis ile resmi makamlara yönlenmesinin talihsizlik olduğunu söyledi.