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01.09.2020 - 15:48 | | AA

İsveç'te mescidin önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı

Hafta sonu Müslümanların kutsal kitabının yakıldığı ülkede, bir kez daha utanç verici bir provokasyona imza atıldı.

İsveç'te mescidin önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı

İsveç'in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinde Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Ronneby belediyesine ait ve Arap Kültür Merkezi tarafından Müslümanların namaz kılması için kiralanan binanın dışında yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bulunduğu belirtildi.

Arap Kültür Merkezi Başkanı Bassam Aljamil, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu ve Kur'an'ın sayfalarına tehdit içerikli mesajların da yazıldığını kaydetti.

Aljamil, "Binada namaz kılmamızdan rahatsız olanlar, İslam'dan rahatsız olanlar Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yakarak binanın önüne bırakmış. Ayrıca domuz pastırması da bırakarak bizi rencide etmeye çalışmışlar.'' dedi.

Polis ise olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatıldığını duyurdu.

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İsveç'te hafta sonu da yine kutsal kitabın yakıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

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