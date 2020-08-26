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26.08.2020 - 18:01 | | AA

İsviçre'de corona virüs vakalarında rekor artış

Gelen son dakika haberine göre; yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de son 24 saatte 383 vaka tespit edildi.

İsviçre'de corona virüs vakalarında rekor artış

 

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar İsviçre'de 1722 ve Lihtenştayn'da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 383 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 40 bin 645'e yükseldi.

Nisan ortasından bu yana günlük vakalarda en yüksek sayının görüldüğü İsviçre'de, BAG, salgının kontrol altında olduğu bilgisini paylaştı.

Zürih, Cenevre, Friborg ve Valais gibi kantonlarda tüm mağazalarda müşteri ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Ülkede, "olağanüstü hal" uygulaması 19 Haziran'da kaldırıldıktan sonra vaka sayıları tekrar yükselişe geçmişti.

Bunun üzerine, 6 Temmuz'da toplu ulaşım araçlarında, 12 Ağustos'ta uçaklarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.

Otomobilin kamyona çarptığı an kameralara yansıdıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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