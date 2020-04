İtalya 55 gün sonra açılacak

Kovid-19 salgını, Çin, Vuhan’dan dünyaya yayıldı, 2.5 milyon insana bulaştı, 175 binden fazla insanı yaşamdan aldı. Dünya genelinde pek çok ülke salgınla mücadele için önlemler aldı, yasaklar koydu. Can kaybının çok yüksek olduğu bölge ve ülkeler neredeyse halkını tamamen evlere kapattı, karantina kararı aldı. Salgın ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinden çıkmasına rağmen geçen zaman içerisinde Avrupa ve ABD vaka ve can kaybı açısından büyük yıkıma neden oldu. Salgından en çok etkilenen ilk 10 ülke sırasıyla ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye, İran, Çin ve Rusya oldu. Tayvan, Singapur ve Hong Kong gibi nüfusu yoğun ve yüzölçümü küçük ülkelerse alınan sert önlemler sonrası en az can kaybı yaşayan yerler olarak kayıtlara geçti. Çin’den sonra salgının merkez üssü haline gelen Avrupa’da virüsün bulaştığı kişi sayısı ve ölümler düşüş eğilimine girdi. Bazı ülkelerde aldıkları önlemleri gevşetmeye başladı. İlk vakanın 21 Şubat’ta açıklandığı, 24 binden fazla hayatın söndüğü ve 10 Mart’tan sonra ülke genelinde karantinanın uygulandığı İtalya’da ise karantina tedbirleri sürüyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülke genelinde karantina uygulamalarının gevşetileceği tarihi açıkladı.

2’nci aşama başlıyor



Başbakan Conte, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 10 Mart’tan bu yana yürürlükte olan kısıtlayıcı tedbirlerin 4 Mayıs’ta gevşetileceği sinyalini verdi. Conte, daha önce “Virüsle yaşayacağımız dönem” olarak nitelendirdiği 2’nci aşama için hükümetin, uzmanlarla geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek “Bu hafta sona ermeden size 2’nci aşamaya yönelik detaylı programı açıklamayı umuyorum” dedi. Çok sayıda vatandaşın mevcut sıkı tedbirlerden bunaldığını ve gevşetme ya da bunların topyekun kaldırılmasını istediğini dile getiren Conte, içinde bulundukları durumda ihtiyatlı olmayı bırakamayacaklarını söyledi. Kuzeydeki bölge yönetimlerinden ve iş dünyasından gelen “ekonomide çarkların yeniden dönmeye başlamasına” ilişkin taleplere de değinen Conte, şöyle devam etti:

‘Bölünmeyeceğiz’

“Benim de hemen yarın sabah her şeyi açıp, yeniden harekete geçiyoruz demek hoşuma gider. Ancak bu hükümet, her zaman vatandaşının sağlığını ilk sıraya koydu. Bununla beraber üretim sisteminin etkinliğini koruma hedefine de duyarsız değiliz. Şu aşamada böyle genel bir açılış kararı sorumsuzca olur. Genel bir açılış, bulaşma eğrisinin kontrolsüz şekilde yükselmesine ve şu ana kadar yaptığımız tüm çabaların boşa gitmesine yol açabilir. Hiçbir zaman bölünmeye izin vermeyeceğim. Birlikte hareket etmeli, birliktelik ruhunu yüksek tutmalıyız.”

‘Önlemler yeni yaşam normalimiz’



Öte yandan salgınla mücadelede kademeli olarak bazı kısıtlamaları hayata geçiren Hollanda hükümeti de 11 Mayıs itibarıyla ilkokulların açılmasına izin verdi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de salgınla birlikte alınan önlemlerin gevşetilmesi konusunda aceleci davranılmamasını öneriyor. Bu durumun vaka ve can kaybı sayısını yeniden artırabileceği uyarısında yineleyen DSÖ’nün Batı Pasifik Bölgesel Direktörü Doktor Takeshi Kasai, hükümetlerin teyakkuz durumlarını devam ettirmesi gerektiğini belirterek, “Önlemleri ihmal etmemeliyiz. Gelecekte yeni bir yaşam düzenine karşı da hazırlıklı olmalıyız. Zor zamanlardan geçiyoruz” dedi.



Aşı yarın deneniyor



İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısının, yarın insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını bildirdi. Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor. Şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretilen “ChAdOx1” adlı potansiyel aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.



ENDONEZYA



Ramazanda ‘mudik’ yasak



Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ramazan ayının geleneği haline gelen ve yerel dilde “mudik” olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğunun bu yıl herkes için yasaklandığını açıkladı. Widodo, halkın yüzde 24’ünün izne çıkmada ısrarcı olduğunun belirlenmesinin, bu yasağın alınmasında etkili olduğunu vurguladı. 34 eyalette görelen, 600’e yakın can kaybının yaşandığı Endonezya’nın nüfusu 265 milyonu aşıyor.



İNGİLTERE



Ölü sayısı yüzde 40 daha fazla olabilir



Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre İngiltere’yi de kapsayan Birleşik Krallık ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bildirilenden yüzde 40 daha fazla olabilir. İngiltere ve Galler’de her 3 kişiden birinin virüsten öldüğü, sayısının 23 bine yakın olabileceği belirtildi.



ÇİN’DE İYİLEŞEN 2 DOKTORUN TEN RENGİ DEĞİŞTİ









Çin, Vuhan’da kardiyolog Dr. Yi Fan ve ürolog Dr. Hu Weifeng’e Kovid-19 bulaştı. Doktorları 18 Ocak’ta başlayan tedavileri iki ay sürdü ve iyileşerek taburcu oldular. Ancak Yi Fan ve Weifeng’in tedavi sonrası ten renkleri değişti. Çin’deki uzmanlar bu değişimi virüsün karaciğere hasar vermesine bağladı. Yaşadığı süreci Çin medyasına anlatan Dr. Hu Weifeng, “Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum” dedi. Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Song Jianxin, doktorların organlarının, tedavileri sırasında hasar gördüğünü söyledi. Karaciğerlerinde depolanması gereken demirin, organlar düzgün çalışmadığı için kan damarlarına dolduğunu ifade etti. Bu nedenle ten renginde değişmenin gözlemlendiği belirtildi. Ürolog Dr. Li Shusheng da doktorların ten renginin zamanla normale dönmesinin beklendiğini ekledi.



Sadece solunum...



Öte yandan bilim insanları, Kovid-19’u yenen hastaların hayati organlarında ciddi hasarların meydana gelebileceği ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun ortaya çıkabileceğini ifade etti. Yale Üniversitesi’nden Kardiyolog Dr. Harlan Krumholz ise “Kovid-19 sadece bir solunum yolu hastalığı değildir. Bu hastalık, kalbi, karaciğeri, böbrekleri, beyni, endokrin sistemini ve kan sistemini etkileyebilir” ifadelerini kullandı.



Futbolcular depresyonda



Kovid-19 salgını nedeniyle futbol turnuvaları askıya alındı, bu sürede depresyon semptomları gösteren profesyonel oyuncu sayısı iki kat arttı. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Amsterdam Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen ankette 1134’ü erkek, 468’i kadın toplam 1602 profesyonel oyuncuya salgınla ilgili sorular soruldu. 22 Mart-14 Nisan tarihlerinde 16 ülkede yapılan ankete göre, erkek futbolcuların yüzde 13’ü depresyon, yüzde 16’sı anksiyete belirtisi gösterdi. Kadın futbolcuların ise yüzde 18’inde anksiyete, yüzde 22’sinde depresyon semptomlarına rastlandı. Belirti gösteren oyuncuların çoğunluğunun, futboldaki gelecekleri hakkında endişe duyduğu aktarıldı. Salgın nedeniyle liglere ara verilmeden önce aralık ve ocak aylarında yapılan ankette ise erkek futbolcuların sadece yüzde 6’sının, kadın futbolcuların ise yüzde 11’inin depresyon belirtisi gösterdiği kaydedildi. Buna göre, son yapılan ankette depresyon oranının iki katına çıktığı belirtildi.



HİNDİSTAN



‘Laboratuvarda üretilmedi’

Dünya Sağlık Örgütü son günlerde Kovid-19’un Çin, Vuhan’daki bir biyoloji laboratuvarından sızdığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, elde edilen bütün kanıtların koronavirüsün hayvan kökenli olduğu belirtilerek, virüsün laboratuvarda üretildiğine veya değiştirildiğine ilişkin bir kanıt bulunmadığı ifade edildi. Daha önce ABD medyasında yer alan haberlerde Amerikan istihbaratının virüsün Vuhan’daki laboratuvardan sızmış olabileceği ihtimali üzerinde çalıştığı iddia edilmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise iddialarla ilgili “Bu ihtimal mantıklı geliyor” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan ABD’nin New York şehrinde yaşayan bir grup, DSÖ’ye ihmaller, yetersiz öngörüler, başlarda salgınının üstünün örtüldüğü ve virüse karşı yeterince hızlı önlem alınmadığı iddiasıyla dava açtı.



MEKSİKA



‘Yardım yerine şiddeti durdurun’

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, uyuşturucu kartellerinin Kovid-19 salgını sırasında halka gıda paketi dağıttıklarını kabul ederek, kartellerden bunu durdurmalarını istedi. Uyuşturucu çetelerinin şiddeti durdurmaya odaklanmaları gerektiğini ifade eden Obrador, “Uyuşturucu kartellerinin ‘biz yardım dağıtıyoruz’ dediklerini duymak istemiyorum. Buna son vermeleri daha iyi” dedi. “El Chapo” olarak bilinen uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın kızlarından biri, üzerinde babasının fotoğrafının basılı olduğu yardım kutularını halka dağıtırken görülmüştü. Meksika’da Kovid-19 vaka sayısı 9 bine yakın, ülkede 700’den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Şili’den bağışıklık pasaportu



Güney Amerika ülkesi Şili, Kovid-19 hastalığından iyileşen insanlara “bağışıklık pasaportu” verecek. Bağışıklık pasaportunu alan insanlar, Kovid-19 salgınına karşı alınmış tedbirlerden muaf olacaklar. İyileşen insanlara verilecek bağışıklık pasaportu çalışanların işlerine geri dönmesini de sağlayacak. Washington Post’a açıklama yapan Şili Sağlık Bakanı Jaime Mañalich, iyileşen insanların risk oluşturmadıklarını, topluma muazzam şekilde yardım edebileceklerini söyledi. Halk Sağlığı Müsteşarı olan Paula Daza, Şili’de iyileşenlerin sayısının 4600’den fazla olduğunu açıkladı. Ülkede salgında 139 kişi öldü.