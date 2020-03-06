MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya Başbakanı Conte'den kritik görüşme
ABONE OL
06.03.2020 - 21:56 | | AA

İtalya Başbakanı Conte'den kritik görüşme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanı Conte'den kritik görüşme

 

İtalya Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Conte ve Al Sani’nin telefondaki görüşmelerinde Libya, ekonomik iş birliği ve yeni tip koronavirüs konularını ele aldıkları belirtildi.

Conte, dün de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüşmüştü.

Milliyet'te Haftanın Özeti (6 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mezarlıkta ilginç olay! 'Görünce herkes çok üzüldü'

Mezarlıkta ilginç olay! 'Görünce herkes çok üzüldü'

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber