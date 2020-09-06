İtalya Hakkında Bilgiler; İtalya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

İtalya -resmi adıyla İtalyan Cumhuriyeti- bayrağı eşit şekilde dikey inen üç renkten oluşuyor. Yeşil, beyaz ve kırmızıdan oluşan bayrak Fransız İmparator Napolyon tarafından tasarlanmıştır. Bayraktaki yeşilin doğayı, beyazın, Alplerdeki karı, kırmızının da İtalyan Bağımsızlık Savaşı’nda akıtılan kanı temsil ediyor. Roma, Napoli, Venedik, Milano ve Floransa ülkenin öne çıkan şehirleridir.



İtalya Nerededir?



İtalya, Avrupa’nın güneyinde çizme olarak kabul edilen bir yarımada üzerinde bulunuyor. Aynı Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrilidir. Batı, Güney ve Doğu’su Akdeniz’le çevrilidir. Batısında bulunan ve Akdeniz’in en büyük iki adası olan Sicilya ve Sardinya İtalya’ya aittir.



İtalya’nın kuzeyinde Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya bulunuyor. İtalya topraklarının içinde Vatikan ve San Marino ülkeleri bulunuyor. İtalya’ya bağlı olan Sardinya ve Sicilya adaları özerk bölgelerdir. Ayrıca İtalya’nın İsviçre topraklarında Campione d'Italia komün bölgesi bulunuyor.



İtalya Yarımadası üzerinde bulunan İtalya’nın yüzölçümü 301.338 km²’dir. Klasik bir Akdeniz profili çizen ülkedir. Coğrafi konumu itibariyle ılıman bir iklime sahiptir. UNESCO tarafından verilen Dünya Mirası listesine 51 ögeyle girmesi bakımından bu alanda rekor bu ülkededir. Nato ve Avrupa Birliği’nin kurucusu ve önde gelen ülkelerindendir. G7, Birleşmiş Milletler, OECD, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlara da üyedir.



İtalya, Roma İmparatorluğu’nun bıraktığı izler ve eserler ile Katolik mezhebinin merkezi Venedik sayesinde dünyanın en çok ziyaret edilen beşinci ülkesidir. Kültürel ve tarihi mirasın dışında Alp Dağları, Akdeniz sahilleri sayesinde yaz ve kış turizminin de önde gelen ülkelerindendir.



İtalya Nüfusu Ne Kadar?



İtalya’nın nüfusu 2020 yılının ilk yarısı itibariyle 60.461.826 kişidir. Nüfus artış oranının yıllık değişimi % -0,15’tir. Son beş yılda ülke nüfus azalması olmuştur. Nüfusun %41,82’si 25-54 aralığında, %21,69’u 65 yaşın üstendedir. ,29’u da 55-64 yaş aralığındadır. 301.338 km²’lik alana sahip ülkede, kilometre başına 206 kişi düşüyor.



İtalya nüfusunun %48,5’i erkek, %51,5’i de kadındır. Ülkenin yaş ortalaması 43’tür. Ortalama yaşam süresi de 81.4’tür. Bu yaşam süresi erkeklerde 78.7, kadınlarda ise 84’tür. Nüfus yoğunluğu en fazla olan şehirler; 2.318.895 kişiyle Roma ve 1.236.837 kişiyle Milano’dur. Diğer şehirlerin nüfusları 1 milyonun altındadır.



İtalya Başkenti Neresidir?



İtalya’nın başkenti Roma’dır. Roma aynı zamanda Lazio Bölgesinin de başkentidir. İtalya Yarımadasının ortasında yedi tepe üzerinde Tiber ve Aniane nehirlerinin arasında kurulmuştur. Vatikan’ın da bu şehirde olması nedeniyle Vatikan’ın da temsili başkenti sayılıyor.



Roma birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 2800 yıllık bir geçmişi bulunan şehirdir. Dünya’da en çok ziyaret edilen şehirlerden biridir. Modern devlet anlayışının ve hukuk ilkelerinin doğduğu yer olarak kabul ediliyor.



Tiber nehri Roma’yı ortadan ikiye bölüyor. Pincio Tepesinden Capitolono’ya kadar uzanan batı bölgesi eski Roma olarak adlandırılıyor. Bu bölgede tarihi eserler, kalıntılar daha çoktur. Doğu bölgesi ise yeni yerleşim olup daha modern bir görünüme sahiptir.



Roma’da Roma döneminden kalma birçok tarihi eser bulunuyor. Bunların başında; Kolezyum, Forum Roma, İspanyol Merdivenleri, Aşk çeşmesi ve Vatikan müzeleri geliyor.



İtalya Para Birimi Nedir?



İtalya’nın para birimi eurodur. İtalya’da 2002 yılına kadar İtalyan lireti kullanılıyordu. İtalya, Avrupa Birliği’ne girip orta para birimine geçince liretin yerine euro kullanılmaya başlandı.



İtalya Merkez Bankası tarafından 2012 yılına kadar elinde liret bulunanların paralarını 1936,27 liret 1 euro olacak şekilde değiştirmiştir. 2012 yılından itibaren de ülke euro para birimine tamamen geçmiştir. Günümüzde 1 euro 8,68 Türk Lirasıdır.



İtalya Resmi Dili Nedir?



İtalya’nın resmi dili İtalyancadır.



İtalya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



İtalya ile Türkiye arasında saat farkı bulunuyor. İtalya ile Türkiye arasındaki saat farkı “-1”’dir. Buna göre İtalya saatler 01.00’ı gösterdiğinde Türkiye’de saat 02.00’dır.