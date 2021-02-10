İtalya ve İspanya'da son durum! Koronada korkutan rakamlar

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 12 bin 956 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte gerçekleştirilen 310 bin 994 testte 12 bin 956 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 668 bin 266'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 410 bin 111'e gerilerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 336 artarak 92 bin 338'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 16 bin 467 artışla 2 milyon 165 bin 817'ye çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 2 milyon 712 bin 988'i buldu. Aşılananların 1 milyon 219 bin 34'ü ikinci dozu alanlar oldu.

İSPANYA

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, dünden bugüne 643 artışla Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 63 bin 704'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 18 bin 114 artışla 3 milyon 23 bin 601'e ulaştı.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek, iki hafta önce 890 iken, bugün itibarıyla 584'e geriledi.



İspanya'da şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi birinci doz, 900 bin kişi de ikinci doz Kovid-19 aşısı oldu.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başından itibaren kademeli olarak genişletilmişti.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başlaması erkene alınırken, salgının yoğun olduğu yerlerde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları da artırıldı.

Bazı özerk yönetimler, bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatma bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama önlemleri uygulasa da ekonomik kaygılar sebebiyle bu önlemlerin zaman zaman gevşetildiği görülüyor.

Portekiz'de durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti, bu "17 Ocak'tan bu yana kaydedilen en düşük can kaybı" oldu ve 4 bin 387 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgından ölenlerin sayısı 14 bin 718'e, vaka sayısı da 774 bin 889'a çıktı.

Portekiz'de OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.