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23.08.2020 - 17:18 | | AA

İtalya yeniden sokağa çıkma yasağına gitmeyecek

Sağlık Bakanı Speranza, koronavirüs vakalarındaki büyük artışa rağmen sıkı karantina ve seyahat sınırlamalarına dönülmeyeceğini söyledi.

İtalya yeniden sokağa çıkma yasağına gitmeyecek

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülkelerinde yeniden herkesin evlerine kapandığı, seyahat kısıtlamalarının olduğu sıkı karantina tedbirlerini gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

Bakan Speranza, ülkenin ana akım gazetelerinden La Stampa ve La Repubblica gazetelerine verdiği ortak demeçte, son günlerde artış trendinde olan günlük yeni vakalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mayıs ayından sonra ülkede dün ilk kez günlük yeni vaka sayısının 1000'i aşmasına ilişkin endişe edilecek bir durumun olmadığını ifade eden Bakan Speranza, "İtalya, yeniden bütünüyle sıkı karantina ve bölgeler arasında seyahati kısıtlama gerektiren bir durumda değil." dedi.

Speranza, şu anki durumun, salgının ilk aşamasındaki durumdan farklı olduğunu, halihazırda yoğun bakım ünitelerinin dolup taşma gibi bir risk taşımadığını dile getirdi.

Bakan, yeni vakalardaki yaş ortalamasının 30-32'ye kadar gerilediğini ancak bunun ulusal sağlık sistemleri üzerindeki etkilerinin daha küçük olduğunu, birçoğunun tedaviye gerek kalmadan bunu atlattığını belirtti.

Speranza, hastalığın yaşlılara bulaşmaması hususunda gençlere büyük sorumluluk düştüğünü de aktardı.

İtalyan Bakan, Fransa ve İspanya'nın yeni kısıtlayıcı önlemlere başvurmadan durumu kontrol altında tuttuğuna dikkati çekerek, İtalya’nın dörtte bir enfeksiyon oranıyla topyekun karantina gibi bir önleme ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Speranza, İtalya'nın içinde bulunduğu mevcut aşamada el yıkama, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi bireysel davranışların büyük önem taşıdığını vurguladı.

İtalya'da dün açıklanan son verilere göre, 24 saatte 1071 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 21 Şubat'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 430 oldu.

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