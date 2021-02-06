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06.02.2021 - 19:57 | | AA

İtalya'da bir günde 13 bin 442 koronavirüs vakası...

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 442 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da bir günde 13 bin 442 koronavirüs vakası...

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 282 bin 407 testte 13 bin 442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 625 bin 98'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19'lu hasta sayısı 427 bin 34'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 385 artarak 91 bin 3'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 15 bin 138 artışla 2 milyon 107 bin 61'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, aşılananların sayısı 2 milyon 435 bin 489 oldu. Aşılananların 1 milyon 35 bin 52'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedavisinde monoklonal antikor kullanılmasına izin veren kararnameyi imzaladığını, böylece Kovid-19’la mücadelede aşı dışında bir imkanları daha olacağını bildirdi.

Bu karenin sonrası korkunç! 'Eksi fotoğraflarıma bakıp ağlıyorum'Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan'ın gittiği güzellik merkezinde uygulanan lazer uygulamasından sonra suratında yanıklar oluştu. Daha sonra başka bir merkeze giden İlhan, yeni bir lazer uygulamasının ardından yine benzer sonuçlarla karşılaştı. Hatalı uygulamadan dolayı harcadığı parayı isteyen Aslı İlhan, tehdit edilince polise şikayette bulundu.
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