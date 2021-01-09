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09.01.2021 - 19:37 | | AA

İtalya'da bir günde 483 kişi koronadan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 483 artarak, 78 bin 394 oldu

İtalya'da bir günde 483 kişi koronadan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 19 bin 978 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 257 bin 866'ya ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 572 bin 842'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 593'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 483 artarak, 78 bin 394'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 40 artışla 1 milyon 606 bin 630'a ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 512 bin 824 oldu.

Diğer yandan, ANSA ajansının haberinde, İtalya’da hükümetin son günlerde artış eğilimindeki vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için 16 Ocak'tan itibaren mevcut tedbirlere ek sıkı önlemler içeren yeni bir kararname çıkartmayı değerlendirdiği belirtildi.

 

"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
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