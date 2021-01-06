İtalya'da bir günde 548 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 331 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 201 bin 945'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 hasta sayısı 568 bin 712'ye gerilerken yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 artarak 2 bin 571'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 548 artarak 76 bin 877'ye, iyileşenlerin sayısı 20 bin 227 artışla 1 milyon 556 bin 356'ya yükseldi.

Hükümet OHAL'i temmuza dek uzatmaya hazırlanıyor

Bu arada Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı İtalya'da, son güncellenen verilere göre aşı olanların sayısı 260 bin 948'e ulaştı.

Il Messaggero gazetesinin haberine göre, İtalya'da hükümet, salgına yönelik 2020'de ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) temmuza dek uzatmaya hazırlanıyor.

Malta'da "en yüksek günlük vaka sayısına" ulaşıldı

Ada ülkesi Malta'da da kaydedilen 224 yeni vakayla "salgın başından beri bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına" ulaşıldı. Böylece Ada'da salgının görülmeye başlandığı Mart 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 13 bin 612'ye yükseldi.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 1 artarak 227'ye çıktı.

Ülkede halihazırda 1845 Kovid-19 hastası bulunuyor.