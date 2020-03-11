11.03.2020 - 11:30 | | AA
İtalya'da cezaevi isyanlarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İtalya'daki cezaevlerinde hafta sonu yeni tip corona virüsüne yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda ölen mahkumların sayısı 12'ye çıktı.
Covid-19 salgınıyla mücadele eden İtalya’da hafta sonu patlak veren cezaevi isyanında bilanço ağırlaşıyor.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, ülke genelinde 20’yi aşkın cezaevinde hafta sonu corona virüsüne yönelik tedbirleri protestoyla başlayıp isyana dönüşen ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren olayların en şiddetlisinin yaşandığı Modena'da ölü sayısı, 2 mahkumun daha cesedinin bulunmasıyla 7'den 9'a yükseldi.
Rieti'deki cezaevinde ise olayların ardından 3 mahkumun cesedinin bulunduğu bildirildi.
Bu arada, olaylar sırasında Foggia’daki cezaevinden 77 kişinin firar ettiği, bunlardan bir kısmının yakalandığı, 20 kadarının arandığı ifade edildi.
Adana'da bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı!Adana’da, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyelilerin tedavi olduğu kaçak tıp merkezine baskın düzenlendi. İçerisinde eczane, doğum kontrol ve diş hekimi odalarının olduğu bina kapatıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, ilçede daha önce de yine Suriyelilerin işlettiği tıp merkezi kapatılmıştı.