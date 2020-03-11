İtalya'da cezaevi isyanlarında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Covid-19 salgınıyla mücadele eden İtalya’da hafta sonu patlak veren cezaevi isyanında bilanço ağırlaşıyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, ülke genelinde 20’yi aşkın cezaevinde hafta sonu corona virüsüne yönelik tedbirleri protestoyla başlayıp isyana dönüşen ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren olayların en şiddetlisinin yaşandığı Modena'da ölü sayısı, 2 mahkumun daha cesedinin bulunmasıyla 7'den 9'a yükseldi.

Rieti'deki cezaevinde ise olayların ardından 3 mahkumun cesedinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada, olaylar sırasında Foggia’daki cezaevinden 77 kişinin firar ettiği, bunlardan bir kısmının yakalandığı, 20 kadarının arandığı ifade edildi.