İtalya'da corona virüs ölenlerin sayısı 35 bini geçti

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 473'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 736’ya ulaştı. Son 24 saatte 230 yeni vaka kaydedildi.
İyileşenlerin sayısı bugün 230 artışla 196 bin 246'ya çıktı.
Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.
Ülke genelinde bugüne kadar 6 milyon 103 bin 492 test yapıldı.
Kurban pazarında "tokalaşma çubuğu" ile pazarlıkKurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban satışının yapılacağı pazarlarda da hareketlilik başladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeni normal hayata uygun bir şekilde tokalaşmadan maket el ile pazarlıklar yapılıyor. Pazarlıklar sırasında alıcılar fiyatların yüksek olduğundan yakınırken, satıcılar ise orta yolu bulacaklarını söylüyorlar.