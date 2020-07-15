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15.07.2020 - 19:45 | | AA

İtalya'da corona virüs ölümleri 35 bine yaklaştı

İtalya'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 34 bin 997'ye yükseldi.

İtalya'da corona virüs ölümleri 35 bine yaklaştı

 

Ülkede yaklaşık 5 aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığınca açıklandı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 426'lık düşüşle 12 bin 493'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 506 oldu. Son 24 saatte 162 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı, bugün 575’lik artışla 196 bin 16’ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 13 artarak 34 bin 997’ye yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 53 bin 60 test yapıldı.

Öte yandan ülkede 93 bin 236 ile en çok Kovid-19 vakası ve 16 bin 575 ile "en çok ölümünün yaşandığı" Lombardiya bölgesinde, bugünden itibaren açık havada maske takma zorunluluğunun, sosyal mesafeye uymak koşuluyla kaldırıldığı bildirildi.

Annenin oğluna yürek dağlayan isyanıAksaray’da oğlu tarafından darp edilen annenin gözyaşları içinde feryadı yürekleri dağladı. Oğlu tarafından darp edilen anne, “Allah bu evladın canını alsın. Vallahi kurtulayım." dedi.
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