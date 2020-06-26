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26.06.2020 - 20:07 | | AA

İtalya'da corona virüsten kaç kişi öldü? Açıklandı...

İtalya'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 708'e yükseldi.

İtalya'da corona virüsten kaç kişi öldü? Açıklandı...

 

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Ülkede aktif koronavirüs vaka sayısı 665'lik düşüşle 17 bin 638'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 239 bin 961'e ulaştı. Son 24 saatte 259 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 890'lık artışla 187 bin 615'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 34 bin 708'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 5 milyon 215 bin 922 test yapıldı.

İtalya'da okulların açılacağı tarih belli oldu

Başbakan Giuseppe Conte ve Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, düzenledikleri ortak basın toplantısında, okulların 14 Eylül'de yoğun tedbirler altında açılacağını söyledi.

Ülkede okullar, salgının yoğun görüldüğü kuzeydeki Lombardiya, Emilia-Romagna ve Veneto bölgelerinde şubat ayında, kalan bölgelerde mart ayında tatil edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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