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12.04.2020 - 20:12 | | AA

İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 19 bin 899'a yükseldi

İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 kişi artarak 19 bin 899'a yükseldi.

İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 19 bin 899'a yükseldi

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat’tan bu yana süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 102 bin 253'e çıktığını, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 156 bin 363'e ulaştığını belirtti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 1677’lik artışla 34 bin 211’e çıktığını ifade etti.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 431 kişi daha artarak 19 bin 899'a yükseldiğini açıkladı. Bu, 19 Mart'tan (427) bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı oldu.

Bu arada, Borrelli, bugün 1984 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı 6 Nisan'dan itibaren sırasıyla 1941, 880, 1195, 1615, 1396 ve 1996 oldu.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da düne göre 42 kişi daha azalarak 3 bin 343'e gerilediğini bildirdi.

Sivil Savunma’nın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 10 bin 193 test yapıldı.

Borrelli ile basın toplantısına katılan Gemelli Hastanesi Akciğer Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Luca Richieldi de son 24 saatte kaydedilen ölü sayısının son haftaların en düşüğü olduğunu belirterek, bu hafta genel olarak sayılardaki düşüşün dalgalı seyrettiğini dile getirdi.

Aynı zamanda Bilim Kurulu üyesi olan Richeldi, sayıların cesaret verici olduğunu, alınan önlemlerin işe yaradığını söyledi.

Diğer yandan, ülkede en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera da dün 273 ölümün kaydedildiği bölgelerinde bu sayının bugün 110’a kadar gerilediğini ifade etti.

Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybettiTürkiye'de corona virüste son durum belli oldu. Son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 56 bin 956, vefat 1198 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 446'ya yükseldi.
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