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Sivil Savunma Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Angelo Borrelli, Ã¼lkede yaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r sÃ¼ren Kovid-19 salgÄ±nÄ±na iliÅŸkin bilgileri baÅŸkentte dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Borrelli, Ã¼lkede aktif koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 106 bin 607â€™ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu sayÄ±ya Ã¶lenler ve iyileÅŸenler dahil edildiÄŸinde Kovid-19 bulaÅŸanlarÄ±n toplam sayÄ±sÄ±nÄ±n 168 bin 941â€™e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ä°yileÅŸenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n 2 bin 702â€™lik artÄ±ÅŸla 40 bin 164â€™e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Borrelli, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 525 artarak 22 bin 170â€™e yÃ¼kseldiÄŸini belirtti. Borrelli, 1189 yeni Kovid-19 vakasÄ± kaydedildiÄŸini vurguladÄ±.

YoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶renlerin sayÄ±sÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Borrelli, dÃ¼n 3 bin 79 olan sayÄ±nÄ±n bugÃ¼n 2 bin 936â€™ya gerilediÄŸine iÅŸaret etti. YoÄŸun bakÄ±mdakilerin sayÄ±sÄ± 20 Martâ€™tan bu yana ilk kez 3 binin altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°talya YÃ¼ksek SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼sÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Silvio Brusaferro da verilerde bir sÃ¼redir gÃ¶zlemledikleri dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸiliminin devam ettiÄŸini belirtti.

Sivil Savunmaâ€™nÄ±n verilerine gÃ¶re, Ã¼lke genelinde bugÃ¼ne kadar 1 milyon 178 bin 403 test yapÄ±ldÄ±.

Ãœlkede en fazla Ã¶lÃ¼ ve vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸu Lombardiya BÃ¶lgesiâ€™nde bugÃ¼n 231 Ã¶lÃ¼m kaydedildi.

Bu arada, Kovid-19â€™la mÃ¼cadelede ilk sÄ±rada yer alan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan da Ã¶lÃ¼m haberi gelmeye devam ediyor. Ä°talyan Tabipler BirliÄŸinin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son bilgiye gÃ¶re, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren doktor sayÄ±sÄ± 127â€™ye, hemÅŸire sayÄ±sÄ± da 11â€™e Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–te yandan, SaÄŸlÄ±k Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pierpaolo Sileri, bir radyo kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu virÃ¼sÃ¼ yeneceÄŸiz. VirÃ¼sÃ¼n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± zararlar gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda buna karÅŸÄ± geliÅŸtirilen aÅŸÄ±nÄ±n herkes iÃ§in zorunlu olacaÄŸÄ±na dair ÅŸÃ¼phem yok." ifadelerini kullandÄ±.

Ekonomik faaliyetlerin yeniden baÅŸlamasÄ±na yÃ¶nelik tartÄ±ÅŸmalar

Ãœlkede ekonomik faaliyetlerin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik tartÄ±ÅŸmalar da sÃ¼rÃ¼yor. HÃ¼kÃ¼met kademeli baÅŸlamayÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼rken, bazÄ± bÃ¶lgelerden 4 MayÄ±s'ta sosyal mesafe kurallarÄ±na uymak koÅŸuluyla topyekun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ talepleri geliyor.

Lombardiya BÃ¶lgesel YÃ¶netimiâ€™nin dÃ¼n duyurduÄŸu sosyal mesafe, zorunlu maske kullanÄ±mÄ± gibi koÅŸullarla 4 MayÄ±sâ€™ta Ã¼retimin kademeli olarak yeniden baÅŸlamasÄ± ve ekonominin harekete geÃ§irilmesi Ã¶nerisine Veneto BÃ¶lgesiâ€™nden destek geldi.

Veneto BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Luca Zaia, Lombardiyaâ€™nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n haklÄ± olduÄŸunu ifade ederek, "BugÃ¼nÃ¼n temasÄ± ya son Kovid-19 vakasÄ±na dek her ÅŸeyi kapalÄ± tutup, ekonomiyi Ã¶ldÃ¼rmek ya da Vuhan Ã¶rneÄŸinde olduÄŸu gibi virÃ¼sle yaÅŸamayÄ± Ã¶ÄŸrenmek." dedi.

HÃ¼kÃ¼metin, Ã¶lÃ¼ ve vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n halen diÄŸer yerlere gÃ¶re yÃ¼ksek seyrettiÄŸi bu bÃ¶lgelerden gelen taleplere mesafeli olduÄŸu belirtildi.

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