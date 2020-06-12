MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 34 bin 223'e yükseldi
ABONE OL
12.06.2020 - 19:52 | | AA

İtalya'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 34 bin 223'e yükseldi

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İtalya'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 34 bin 223'e yükseldi

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1640'lık düşüşle 28 bin 997'ye geriledi. Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 236 bin 305'ye ulaştı. Sivil Savunma, son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısının, bir bölgede yapılan yeniden hesaplama sonucu ülke genelinde toplam 393 olduğunu belirtti.

İyileşenlerin sayısı bugün 1747'lik artışla 173 bin 85'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 56 artarak 34 bin 223’e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 236 olan sayı, bugün 227'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 514 bin 441 test yapıldı.

Başbakan’ın ifadesini alan savcıdan açıklama

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde kuzeyde vakaların hızla artmasına karşın karantinaya alınmayan Alzano ve Nembro beldelerindeki duruma yönelik soruşturmada ifade verdi.

Bergamo Cumhuriyet Savcısı Maria Cristina Rota, bugün Başbakanlığa gelerek Başbakan Conte, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın bilgi amaçlı ifadelerine başvurdu.

Savcı Rota, Başbakanlıktan çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz, kurumsal iş birliği ortamında gerçekleşti. İşimizi tamamlamamız için gereken açıklamaları için kendilerine minnettarız." dedi.

Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul Valiliği'nden plajlarla ilgili açıklama! Detaylar belli oldu

İstanbul Valiliği'nden plajlarla ilgili açıklama! Detaylar belli oldu

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

12 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de bugün corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

12 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de bugün corona virüs vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

Sıradaki Haber