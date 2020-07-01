01.07.2020 - 19:48 | | AA
İtalya'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 34 bin 788'e yükseldi
İtalya'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 34 bin 788'e yükseldi.
Ülkede 4 ayı aşkındır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 308 düşüşle 15 bin 255'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 240 bin 760’a ulaştı. Son 24 saatte 187 yeni vaka kaydedildi.
İyileşenlerin sayısı bugün 469’luk artışla 190 bin 717'ye çıktı.
Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 34 bin 788'e yükseldi.
Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 445 bin 476 test yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Albayrak'a destek paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan çirkin zihniyete tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." ifadelerini kullandı.