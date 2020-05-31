İtalya'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 415'e yükseldi

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1616'lık düşüşle 42 bin 75'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 233 bin 19'a ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 355 oldu.
İyileşenlerin sayısı bugün 1874'lük artışla 157 bin 507'ye çıktı.
Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 33 bin 415'e yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da düne göre 15 azalarak 435 oldu.
Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 878 bin 739 test yapıldı.
Plajlarda hazırlıklar tamamlandıİstanbul'da yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan halk plajları, normalleşme adımları kapsamında yarın yeniden açılacak.Şile'deki plajlarda sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn edilen şezlonglar arasındaki aralık 2 metre olarak ayarlandı.