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25.11.2020 - 20:59 | | AA

İtalya'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 52 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 722 artarak 52 bin 28 oldu.

İtalya'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 52 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 bin 853 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 480 bin 874 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 791 bin 697 olurken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 848'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 722 artarak 52 bin 28'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 31 bin 819 artarak, 637 bin 149 oldu.

Bu arada Sağlık Bakanı Roberto Speranza, katıldığı bir video konferansta, ülkede Kovid-19 aşılarının satın alma işleminin merkezileştirileceğini ve sürecin devlet tarafından yönetileceğini belirtti.

Speranza, birkaç ay daha direnmek durumunda olduklarını belirterek, "Aşıya dair şu an geliştirmekte olduğumuz stratejik planı sunmak için 2 Aralık’ta parlamentoda olacağım." dedi.

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