MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya’da günlük iyileşen sayısında rekor artış
ABONE OL
18.04.2020 - 16:23 | | İHA

İtalya’da günlük iyileşen sayısında rekor artış

İtalya’da dün 2 bin 563 kişinin iyileştiği bunun corona virüs salgınının başından bu yana günlük bazda kayda geçen iyileşen vaka sayısında rekor artış olduğu belirtildi.

İtalya’da günlük iyileşen sayısında rekor artış

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya’da olumlu gelişmeler yaşanmaya başlandı. Dün tedavi gören 2 bin 563 kişinin iyileştiği İtalya’da günlük iyileşen hasta sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli dün akşam yaptığı açıklamada, son verilere göre İtalya’da toplam 42 bin 727 hastanın tedavi edildiğini söyledi. Borrelli, son bir gün içerisinde 575 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölenlerin sayısının 22 bin 745’e yükseldiğini toplam vaka sayısının ise 172 bin 434 olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane inşaatlarını havadan incelediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkanlar kaç TL ceza ödeyecek?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkanlar kaç TL ceza ödeyecek?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü

Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü

Sıradaki Haber