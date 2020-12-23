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23.12.2020 - 13:37 |

İtalya’da ikinci dalgadaki koronavirüs ölümleri ilk dalgayı geçti

İtalya’da koronavirüs pandemisi verilerini analiz eden araştırmacılar, salgının ikinci dalgasındaki can kayıplarının ilk dalgadakileri aştığını açıkladı.

İtalya’da ikinci dalgadaki koronavirüs ölümleri ilk dalgayı geçti

Düşünce kuruluşu Ispi tarafından yapılan analize göre ilk dalga olarak nitelenen Şubat-Mayıs ayları arasındaki can kaybı sayısı 33 bin 415’ti. Eylül ayında başlayan ve halen devam eden ikinci dalgada ise can kaybı düne kadar 33 bin 731 olarak belirlendi.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından son olarak dün akşam açıklanan verilere göre son bir günde 628 kişi daha Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 69 bin 842’ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı da bir günde 13 bin 318 artışla 1 milyon 977 bin 370’e ulaştı.

İtalya halen Avrupa’da en fazla Covid 19 ölümünün kayıtlara geçtiği ülke konumunda.

Kaynak: BBC Türkçe

Sürücülerin kaldırımdaki trafik kavgası cep telefonu kamerasındaAntalya’da trafikte tartışan iki kişinin, hızlarını alamayıp kaldırımda kavga ettiği görüntüler sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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