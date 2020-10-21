İtalya'da kabus devam ediyor! Kritik hastane yeniden açılıyor...

Sağlık Bakanlığı’nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 199 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü yeni vaka sayısı, ülkede salgının başladığı 21 Şubat’tan beri, bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı 449 bin 648'e yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 155 bin 442'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 926'ya ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 127 artarak, 36 bin 832'ye yükseldi. Günlük ölü sayısı, 30 Mayıs'tan beri ilk kez 100'ün üstüne çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 369 artarak, 257 bin 374 oldu.

Lombardiya'da sahra hastaneleri yeniden açılıyor

Ülkede, 4 bin 125 ile en çok yeni vakanın çıktığı bölge olan Lombardiya’da artan vaka sayısına karşın önlemler genişletiliyor.

Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın da onayıyla bölge genelinde yarından itibaren yerel saatle 23.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararını çıkarttı. Söz konusu yasak, 13 Kasım'a kadar uygulanacak.

Fontana, ayrıca yaptığı başka bir açıklamayla Milano ve Bergamo kentlerinde salgının ilk dalgasında fuar merkezlerine kurulan sahra hastanelerinin yeniden açılacağını bildirdi.

Conte: "İlk dalgaya göre daha hazırlıklıyız"

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte de Senato'da Kovid-19 gündemiyle yaptığı konuşmada, halihazırdaki durumun genel bir karantina gerektirmediğini vurguladı.

Salgının ilk dönemine göre daha hazırlıklı olduklarına işaret eden Conte, "İkinci dalgayla mücadele, bahar aylarındaki ilk dalgaya karşı yaptığımız gibi olamaz. Geride bıraktığımız dönemde yaptığımız tercihler, ulusal çapta bir kapanmadan kaçınmamıza, okulları ve devlet dairelerini kapatmamamıza izin veriyor." dedi.

Conte, artan vaka sayılarına rağmen okullarda yüz yüze eğitimin de devam edeceğini belirtti.