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22.12.2020 - 18:22 | | AA

İtalya'da koronavirüs aşısının yapılacağı tarih belli oldu

İtalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının, 27 Aralık'ta ilk olarak 5 sağlık çalışanına yapılacağı bildirildi.

İtalya'da koronavirüs aşısının yapılacağı tarih belli oldu

Başkent Roma'daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Lazzaro Spallanzani’den yapılan yazılı açıklamada, Avrupa için "V-Day" yani "Aşı Günü" olarak belirlenen 27 Aralık Pazar günü, enstitü çalışanlarından 1 hemşire, 1 sağlık çalışanı, 1 araştırma görevlisi ve 2 doktora Kovid-19 aşısı yapılacağı belirtildi.

İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Sandra Zampa da La Stampa gazetesine verdiği demeçte, aşı gününe hazır olduklarını belirterek, "Güvende olmak için aşının nüfusun yüzde 70'ine yapılmış olması gerekir. Her şey yolunda giderse bu ekimde mümkün olabilir. Ne zaman 15-20 milyon aşılamaya ulaşırız, o zaman ülkeye daha fazla oksijen sağlayacak seviyeye geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya’nın 202 milyon doz aşı sipariş ettiğini anımsatan Zampa, "Aşı planı belirlendi. Buna göre, aşılama doktorlar ve hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarından başlayacak ve daha sonra yaşlı bakımevlerinden devam edecek." ifadelerini kullandı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli de yaptığı açıklamada, amaçlarının yaz sonu, sonbahar başına kadar ülkede en az 42 milyonun aşılanmasını sağlamak olduğunu belirtti.

İtalyan basınına yansıyan bilgilerde, Pfzier ve Biontech’in geliştirdiği aşının 24 Aralık'ta İtalya'ya ulaşacağı ve İtalyan ordusu tarafından dağıtımının başkent ve bölgelere yapılacağı kaydedildi.

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