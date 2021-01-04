MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19'dan öldü
ABONE OL
04.01.2021 - 19:47 | | AA

İtalya'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19'dan öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 348 artarak, 75 bin 680 oldu.

İtalya'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19'dan öldü

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 77 bin 993 testte 10 bin 800 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 166 bin 244'e ulaştı. 

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 570 bin 458'e ve yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 579'a geriledi. 

Hayatını kaybedenlerin sayısı 348 artarak 75 bin 680'e yükseldi. 

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 206 artışla 1 milyon 520 bin 106 oldu. 

Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliği verilerine göre, 27 Aralık'ta Kovid-19 aşılamasına başlayan İtalya'ya şu ana kadar 469 bin 950 doz aşı teslim edilirken, bugün öğlen itibariyle 118 bin 713 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı. 

Ülkede 27 Aralık'tan bu yana 105 bin 870 sağlık çalışanı aşılandı.

 

Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulunduZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında, kimliği tespit edilemeyen elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Koronavirüs tablosu 4 Ocak açıklandı! Günlük vaka sayısı, ölü sayısı kaç oldu? İşte, bugünkü korona verileri...

Son dakika haberi: Koronavirüs tablosu 4 Ocak açıklandı! Günlük vaka sayısı, ölü sayısı kaç oldu? İşte, bugünkü korona verileri...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Koronavirüste düşüş sürüyor ama...

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Koronavirüste düşüş sürüyor ama...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet