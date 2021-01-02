02.01.2021 - 20:38 | | AA
İtalya'da son 24 saatte 364 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 364 artarak 74 bin 985 oldu.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 11 bin 831 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 141 bin 201’e ulaştı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 9 bin 166 artışla 1 milyon 489 bin 154 olurken aktif Kovid-19 hasta sayısı 577 bin 62’ye yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 569'a çıktı.
Kısıtlamaya uymadılar, orman evinde yılbaşı kutladılarRize'nin Fındıklı ilçesinde, belediyenin orman evinde toplanıp, yeni yılı kutlayan 16 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 50 bin 400 TL idari ceza uygulandı. Grupta yer alan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu'na ise kısıtlamadan muaf olduğu için ceza yazılmadı