MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya'da son 24 saatte 415 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
ABONE OL
21.12.2020 - 20:44 | | AA

İtalya'da son 24 saatte 415 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 415 artarak 69 bin 214 oldu.

İtalya'da son 24 saatte 415 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 10 bin 872 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dünden bugüne yapılan testlerin pozitiflik oranı yüzde 12,3'e çıktı.

Salgının başından beri geçen 10 aylık sürede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 964 bin 54'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 613 bin 582'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 731'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 415 artarak 69 bin 214'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 632 artarak, 1 milyon 281 bin 258 oldu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: DSÖ'den mutasyon açıklaması!
İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulunduİngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'un yanı başında! Mevsimin ilk karı düştü

İstanbul'un yanı başında! Mevsimin ilk karı düştü

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu - 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu - 21 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet