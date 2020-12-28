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28.12.2020 - 21:14 | | AA

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 445 artarak 72 bin 370 oldu.

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

 

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 8 bin 585 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 56 bin 277'ye ulaştı. 

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 575 bin 221'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 565'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 445 artarak 72 bin 370'e yükseldi. 

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 675 artarak 1 milyon 408 bin 686 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk."Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışında konuşan Erdoğan, restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtıkları müzenin Ankara'ya, Türkiye'ye, kültür ve turizme hayırlı olmasını diledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk."
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