01.01.2021 - 20:49 | | AA
İtalya'da son 24 saatte 462 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 462 artarak 74 bin 621 oldu.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 22 bin 211 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 129 bin 376’ya ulaştı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 16 bin 877 artışla 1 milyon 479 bin 988 olurken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 574 bin 767’ye yükseldi.
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