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31.12.2020 - 19:52 | | AA

İtalya'da son 24 saatte 555 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 555 artarak 74 bin 159 oldu.

İtalya'da son 24 saatte 555 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 bin 477 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başladığı şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 107 bin 166'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 569 bin 896'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 555'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 555 artarak 74 bin 159'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 17 bin 421 artarak 1 milyon 463 bin 111 oldu.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 31 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.
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