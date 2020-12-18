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18.12.2020 - 20:45 | | AA

İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 67 bin 894 oldu.

İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

 

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 921 bin 778'e ulaştı. 

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 627 bin 798'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 819’a geriledi. 

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 67 bin 894'e yükseldi. 

İyileşenlerin sayısı 22 bin 272 artarak 1 milyon 226 bin 86 oldu. 

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İtalyan Hekimler Federasyonunun toplantısında, aşının etkisini baharda göstereceğini, bir süre daha virüsle yaşamak zorunda olduklarını söyledi. 

Diğer yandan, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) haftalık salgın değerlendirmesinde, virüsün ülkede halen yaygın şekilde dolaşımda olduğu ve salgının etkisinin ülkenin çoğu yerinde devam ettiği belirtildi.

 

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
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