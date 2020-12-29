29.12.2020 - 22:42 | | DHA
İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 659 ölüm
İtalya'da son 24 saatte 11 bin 212 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 659 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 67 bin 487'ye yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 11 bin 212 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 659 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 67 bin 487'ye, toplam can kaybı ise 73 bin 29'a ulaştı.
Ülkede toplamda 1 milyon 425 bin 730 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 568 bin 728 de aktif vaka olduğu bildirildi.