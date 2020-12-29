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29.12.2020 - 22:42 | | DHA

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 659 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 11 bin 212 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 659 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 67 bin 487'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 659 ölüm

 

İtalya'da son 24 saatte 11 bin 212 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 659 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 67 bin 487'ye, toplam can kaybı ise 73 bin 29'a ulaştı.

Ülkede toplamda 1 milyon 425 bin 730 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 568 bin 728 de aktif vaka olduğu bildirildi.

 

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yola çıktıTürk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisinin yarın sabah icra edilmesi planlanan Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.
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