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18.12.2020 - 01:20 | | DHA

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 683 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 18 bin 236 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 683 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 906 bin 377ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 683 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 18 bin 236 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 683 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 906 bin 377ye, toplam can kaybı ise 67 bin 220ye ulaştı.

Ülkede toplamda 1 milyon 203 bin 814 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 635 bin 343 de aktif vaka olduğu bildirildi.

 

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
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