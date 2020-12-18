İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 683 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 18 bin 236 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 683 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 906 bin 377ye, toplam can kaybı ise 67 bin 220ye ulaştı.

Ülkede toplamda 1 milyon 203 bin 814 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 635 bin 343 de aktif vaka olduğu bildirildi.