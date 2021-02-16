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16.02.2021 - 23:32 | | AA

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 336 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, dünden bugüne 336 artarak 94 bin 171 oldu.

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 336 kişi hayatını kaybetti

 

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 274 bin 19 testte, 10 bin 386 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 739 bin 591'e ulaştı. 

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 393 bin 686'ya geriledi. 

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 336 artarak 94 bin 171'e yükseldi. 

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 444 artışla 2 milyon 251 bin 734'e ulaştı. 

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 3 milyonu geçti. Bugün itibarıyla 3 milyon 108 bin 400 kişi aşılanırken, bunların 1 milyon 294 bin 352'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

 

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