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11.01.2021 - 21:07 | | AA

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 448 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 448 artarak 79 bin 203 oldu.

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 448 kişi hayatını kaybetti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 289 bin 21'e ulaştı. 

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 575 bin 979'a geriledi. Yoğun bakımdakilerin sayısı ise 2 bin 642 oldu. 

Hayatını kaybedenlerin sayısı 448 artarak 79 bin 203'e çıktı. 

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 35 artışla 1 milyon 633 bin 839 oldu. 

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugüne dek aşılananların sayısı 654 bin 362'ye ulaştı.

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