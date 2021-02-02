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02.02.2021 - 20:28 | | AA

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 499 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 89 bin 344 oldu.

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 499 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 660 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son bir günde testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 570 bin 608'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 437 bin 765'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 214'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 499 artışla 89 bin 344'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 976 artarak 2 milyon 43 bin 499'a yükseldi.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 83 bin 364 oldu. Bunların 732 bin 763'üne ikinci dozu aşı yapıldı.

ABD ile kritik görüşme! Türkiye'den Biden yönetimiyle ilk temasCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı. Öte yandan önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ile görüşeceği bildirildi.
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