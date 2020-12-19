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19.12.2020 - 20:09 | | AA

İtalya'da son durum! Bir günde 553 kişi öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447 oldu.

İtalya'da son durum! Bir günde 553 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 308 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 938 bin 83'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 620 bin 166'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 784'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447'ye ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 384 artarak, 1 milyon 249 bin 470 oldu.

Çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaça karışan 2 şüpheli tutuklandıAntalya'da çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheliler B.P. (30) ve Ş.G. (20) polisin çalışması sonucu Alanyada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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