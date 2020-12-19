19.12.2020 - 20:09 | | AA
İtalya'da son durum! Bir günde 553 kişi öldü
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447 oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 308 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 938 bin 83'e ulaştı.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 620 bin 166'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 784'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447'ye ulaştı.
İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 384 artarak, 1 milyon 249 bin 470 oldu.
Çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaça karışan 2 şüpheli tutuklandıAntalya'da çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheliler B.P. (30) ve Ş.G. (20) polisin çalışması sonucu Alanyada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.