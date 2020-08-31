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31.08.2020 - 21:16 | | AA

İtalya'da vaka sayıları yeniden binin altında

İtalya’da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında son 24 saatte 996 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da vaka sayıları yeniden binin altında

 

Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, dünden beri düşüş eğiliminde olan günlük yeni vaka sayısı bugün 996 olarak açıklandı. Ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 269 bin 214 oldu.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 35 bin 483’e yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 26 bin 78’e çıktı. Son günlerde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da yükselmeye başladı. Dünden bugüne 8 hasta daha yoğun bakıma alınırken, toplam sayı 94’e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak, 207 bin 653 oldu.

İtalya'da salgının başladığı şubattan bugüne kadar 8 milyon 644 bin 859 test yapıldı.

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