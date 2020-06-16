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16.06.2020 - 23:10 | | AA

İtalya'dan Libya'daki toplu mezarlara ilişkin soruşturma çağrısı

Gelen son dakika haberlerine göre; İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezarlar için "bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılması" çağrısında bulundu.

İtalya'dan Libya'daki toplu mezarlara ilişkin soruşturma çağrısı

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan hükümeti, Terhune bölgesindeki çok sayıda toplu mezarın bulunmasından ötürü dehşete düştüğünü belirtiyor." ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) konuya ilişkin açıklamaları hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtalya, sorumluların belirlenmesi ve cezalandırılması için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılmasını talep ediyor. İtalya, Libya'daki çatışmaya karışan tüm tarafları 'insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak saygı duymaya' çağırıyor."

Terhune'yi 5 Haziran'da, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

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