MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya'yı Bangladeş'ten gelen uçak vurdu! İşte corona virüs'te son durum
ABONE OL
06.07.2020 - 19:46 | | AA

İtalya'yı Bangladeş'ten gelen uçak vurdu! İşte corona virüs'te son durum

İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 34 bin 869'a yükseldi.

İtalya'yı Bangladeş'ten gelen uçak vurdu! İşte corona virüs'te son durum

Ülkede son 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığınca açıklandı.

Buna göre, ülkedeki aktif yeni tip koronavirüs vaka sayısı 14 bin 709'a geriledi.

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 241 bin 819’a ulaştı. Son 24 saatte 208 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı, bugün 133’lük artışla 192 bin 241'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 8 artarak 34 bin 869'a yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 660 bin 454 test yapıldı.

Bangladeş’ten gelen uçaktaki yolculardan yeni vakalar çıkmaya devam ediyor

Lazio Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Alessio D’Amato da yaptığı açıklamada, Bangladeş’ten gelen uçaktan inen 12 yolcuda daha Kovid-19’a rastlandığını ve böylece toplam sayının 39'a yükseldiğini aktardı.

D'Amato, bugün Lazio bölgesinde toplamda 19 yeni vaka kaydedildiğini, bunların 12'sinin Bangladeş uçağından gelenler olduğu bilgisini verdi.

Bangladeş’in başkenti Dakka'dan gelenlere Fiumicino Havaalanı'nda test yapılması yönünde talimat verildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da Schengen Bölgesi dışındaki ülkelerden gelenlere yönelik test yapılmasının iyi olduğunu ancak bunun 14 günlük karantinanın yerini alamayacağını vurguladı.

Speranza, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada da Schengen dışındaki ülkelerden gelenlerin, İtalya'daki Kovid-19 tedbirleri kapsamında kendilerini 14 gün boyunca tecritte tutmaları gerektiğini ifade etmişti.

Ailesi hayatından endişe ediyor.Bursa'nın İnegöl ilçesinde intihar mektubu bırakıp evinden ayrılan 14 yaşındaki Zeynep Akın ailesi hayatından endişe ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Canını hiçe saydı! Çok tehlikeli yolculuk

Canını hiçe saydı! Çok tehlikeli yolculuk

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

MSB duyurdu: Tespit edilip imha edildi

MSB duyurdu: Tespit edilip imha edildi

Sıradaki Haber