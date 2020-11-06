İtibar mücadelesi

İngiltere’de 1960’ların başında yaşanan “Profumo Olayı” siyasetin en ünlü seks skandallarından biri olarak tarihe geçti. Bu skandalın baş yıldızlarından biri Christin Keeler’dı. “Muhabbet tellalı” Stephen Ward’un “krem tabaka”ya ulaşabilmek için kullandığı “kızlarından” biriydi o... 1963 yılında henüz 19 yaşında olan Christin Keeler’ın İngiltere Savaş Bakanı John Profumo ile ilişki yaşadığı bombası patlamıştı kamuoyunda. Keeler’ın kendisinden 27 yaş büyük evli Savaş Bakanı Profumo ile ilişkisi hükümeti sarsmıştı. Ama daha sarsıcı olanı vardı! Christine Keeler’ın aynı anda hem Profumo hem de Londra’daki Sovyet Büyükelçiliği’nde görev yapan Rus askeri ataşe Eugene Ivanov ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.



‘Annem bir ajan değildi’

Hem İngiliz Savaş Bakanı’yla hem de Rus askeri ataşeyle aynı anda ilişki, İngiliz hükümetini Keeler’ın ajan olabileceği konusunda endişelendirmişti. Profumo’nun Keeler aracılığıyla ülke sırlarını Sovyetler’e aktarmış olabileceği düşünülmüştü. Olay yargıya yansırken her şeyi inkâr eden Keeler, yalan ifade vermekten 9 ay hapis yatmıştı. “Kiralık kız” olarak da anılan ve 2017’de ölen Christine Keeler’ın oğlu Seymour Plant, şimdi annesinin itibarı için yasal mücadele başlattı. Adının aklanmasının annesinin kendisine vasiyeti olduğunu söyleyen Plant, “Olay bugün yaşansaydı annem suçlu bulunmaz ve cezaevine girmezdi. Annemin, Rus ataşeye İngiltere ile ilgili herhangi bir gizli bilgi aktarması söz konusu bile olmamış. Avukatımız annemin itibarının iadesi için yasal işlem başlattı” dedi.



İstifa etmek zorunda kaldı



1963 yılında İngiltere’nin Savaş Bakanı’yken Christine Keeler ile ilişkisi ortaya çıkan John Profumo, Keeler’ın bir Rus ataşeyle de birlikte olduğu öğrenilince ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlanmıştı. Keeler ile “dostane ilişkisi” olduğunu savunan Profumo iddiaları reddetse de dönemin Harold Macmillian hükümetine duyulan güvenin azalmasına neden olmuştu. Skandalın ardından istifa etmek zorunda kalan Profumo politikadan uzaklaştırılırken, Muhafazakâr Parti bu yüzden 1964 seçimlerini kaybetmişti.



‘Bir yataktan diğerine sır taşıyamam’



Rus ajanı olmakla suçlanan Christine Keeler, skandalın ardından “Ve Nihayet Gerçek, Benim Hikayem” adlı bir kitap yazmıştı. Keeler, kitabında bir yataktan diğerine ulusal güvenlik sırlarını taşımasının mümkün olmadığını, çünkü Ivanov ile sadece bir gece birlikte olduğunu anlatmıştı. Ayrıca kendisini İngiliz bakan ve Rus ataşeyle tanıştıran Stephen Ward’un Sovyet gizli servisi KGB’nin ajanı olduğunu iddia etmişti. Fuhuşa aracılık etmekten mahkum olan Stephen Ward ise intihar etmişti.