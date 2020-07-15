İtidal çağrısı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır hattında çıkan çatışma ve başlayan gerginlik devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, çatışmalarda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Veliyev, dün sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev’in dışında bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu bildirdi. İki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurgulandı. Öte yandan Tovuz ilinin Ağdam köyünde Ermenistan ordusunun açtığı top atışı sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ermenistan ise, çatışmalarda iki askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bununla birlikte gerginliğin sona ermesi için Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği, ABD ve Rusya’dan da çağrılar geliyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşananlardan derin endişe duyduğunu belirterek her iki ülkeye de çatışmalara son verme, gerginliği azaltma ve provokatif söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

‘Ara buluculuğa hazırız’

ABD yönetimi de, çatışmaları kınayarak taraflara barışçıl yollara yönelmesi çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı “Tarafların güç kullanmayı derhal bırakmalarını, şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemek için aralarında doğrudan iletişim kurarak ateşkese uymalarını istiyoruz” açıklaması yaptı. Ayrıca ABD’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) eş başkanı olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü için yardımcı olmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada “Bunun için aktif çaba göstermeye devam edeceğiz” denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, “Tarafları itidale ve ateşkes süreci çerçevesindeki yükümlüklerine uymaya çağırıyoruz” dedi.