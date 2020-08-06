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06.08.2020 - 14:59 | | AA

Ivanka Trump babasının seçim kampanyası için 4 milyon dolar topladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, babasının seçim kampanyası için 4 milyon dolar topladı.

Ivanka Trump babasının seçim kampanyası için 4 milyon dolar topladı

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı Ronna McDaniel, yaptığı açıklamada Ivanka Trump'ın, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik Zoom üzerinden babası Donald Trump için düzenlenen bağış toplama etkinliğinde 4 milyon dolar topladığını ifade etti.

McDaniel, Ivanka Trump'ın, babasının yeniden seçim kampanyası için harika bir ses olduğunu belirterek, ülke genelindeki destekçilerin, Ivanka'dan ekonomiden iş gücüne kadar farklı konularda daha fazla şey duymak istediklerini dile getirdi.

Ivanka Trump'ın, gelecek hafta Wyoming'te başka bir bağış toplama etkinliği düzenlemeyi planladığı belirtildi.

 

Köpeğin saldırdığı motosiklet sürücüsü kaza yaptı;GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, motosikletiyle ilerlerken bir köpeğin saldırısına uğrayan Zeynel Abidin Demir, kaza yaparak yaralandı. Köpeğin saldırdığı anlar ise motosiklete bağlı kamera ile kaydedildi.
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