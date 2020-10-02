MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ivanka Trump ve Jared Kushner'in koronavirüs test sonuçları açıklandı
ABONE OL
02.10.2020 - 17:24 | | DHA

Ivanka Trump ve Jared Kushner'in koronavirüs test sonuçları açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından oğlu Barron Trump, kızı Ivanka Trump ve Jared Kushner'in test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Ivanka Trump ve Jared Kushner'in koronavirüs test sonuçları açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yakın çevresindeki herkese test yapıldığı bildirildi. Trump'ın oğlu Barron Trump'ın, kızı Ivanka Trump'ın ve Ivanka'nın eşi Jared Kushner'in testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Kushner ve Ivanka, ABD Başkanı Trump'a en yakın isimler olarak biliniyor ve aynı zamanda Trump yönetiminde danışmanlık yapıyorlar.

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (2 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liseler -okullar ne zaman açılacak, 5 Ekim 2020'de mi? Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, son dakika hangi liseler açılıyor, kaç dakika ders olacak?

Liseler -okullar ne zaman açılacak, 5 Ekim 2020'de mi? Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir, son dakika hangi liseler açılıyor, kaç dakika ders olacak?

EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

"Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

Tunceli'de ayılar 74 küçükbaş hayvanı telef etti

Tunceli'de ayılar 74 küçükbaş hayvanı telef etti

Sıradaki Haber